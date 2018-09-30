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Wizz Air змінила правила
реєстрації для зворотних рейсів

Wizz Air змінила правила реєстрації для зворотних рейсів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:29

Wizz Air змінила правила реєстрації для зворотних рейсів

Пропонуємо до обговорення:
Угорський лоукостер Wizz Air значно скоротив час безкоштовної реєстрації для зворотних рейсів за квитками, в яких пасажир не оформив послугу вибору місця.

Дивися повний текст Wizz Air змінила правила реєстрації для зворотних рейсів.
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эта "новость" уже давно не новость...
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