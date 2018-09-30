Угорський лоукостер Wizz Air значно скоротив час безкоштовної реєстрації для зворотних рейсів за квитками, в яких пасажир не оформив послугу вибору місця.
Дивися повний текст Wizz Air змінила правила реєстрації для зворотних рейсів.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:29
Wizz Air змінила правила реєстрації для зворотних рейсів
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Дивися повний текст Wizz Air змінила правила реєстрації для зворотних рейсів.
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:44
Летел так с Будапешта в Киев. Регестрировался онлайн через телефон. Впоймал вайфай в городе, 10 мин и штрих-код с регистрацией у меня на телефоне. и потом пикал в аэропорту экраном
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