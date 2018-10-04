3D-система сканування обличчя використовується в смартфонах Apple iPhone останніх поколінь - технологія має назву Face ID.
Дивися повний текст На ринку смартфонів з 3D-системою очікується зростання.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:30
На ринку смартфонів з 3D-системою очікується зростання
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Дивися повний текст На ринку смартфонів з 3D-системою очікується зростання.
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:30
А потом настанет цифровой тоталитаризм,давным давно описанный в научной фантастики. Но обладатели одной извилины ее не читали,да и вообще ничего не читали. Поэтому радостно сами профинансируют свое ярмо. Сами себе его и купят. Мда.
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