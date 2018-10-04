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На ринку смартфонів з
3D-системою очікується зростання

На ринку смартфонів з 3D-системою очікується зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:30

На ринку смартфонів з 3D-системою очікується зростання

Пропонуємо до обговорення:
3D-система сканування обличчя використовується в смартфонах Apple iPhone останніх поколінь - технологія має назву Face ID.

Дивися повний текст На ринку смартфонів з 3D-системою очікується зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:30

А потом настанет цифровой тоталитаризм,давным давно описанный в научной фантастики. Но обладатели одной извилины ее не читали,да и вообще ничего не читали. Поэтому радостно сами профинансируют свое ярмо. Сами себе его и купят. Мда.
LuckyG
 
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