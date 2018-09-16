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Яка країна стала головним
імпортером українського...

Яка країна стала головним імпортером українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:37

Яка країна стала головним імпортером українського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Яка країна стала головним імпортером українського шоколаду - ДФС.
R2
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