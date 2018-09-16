Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Яка країна стала головним імпортером українського шоколаду - ДФС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:37
Яка країна стала головним імпортером українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яка країна стала головним імпортером українського шоколаду - ДФС.
Зараз переглядають цей форум: white-light і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|