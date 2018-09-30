Щоб українці могли платити за газ за ринковими цінами, держава повинна забезпечити населення лічильниками.
Дивися повний текст Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для населення.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:34
Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...
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Дивися повний текст Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для населення.
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:34
Не знал, что эксперт, такая дура и не знает,что растет цена на газ и его выгодно накапливать, так как цена будет и дальше расти...
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