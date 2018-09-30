Щоб українці могли платити за газ за ринковими цінами, держава повинна забезпечити населення лічильниками.
Дивися повний текст Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для населення.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:34
Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...
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Дивися повний текст Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для населення.
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:34
Не знал, что эксперт, такая дура и не знает,что растет цена на газ и его выгодно накапливать, так как цена будет и дальше расти...
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:32
laa1999, в крайнем случае - продать весной когда цена на него выше на спотовых рынках.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:35
про то как хватает на 2 зимы мы уже видели в этом году, когда нам расказывали о том как важно прикрутить... :)))
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:35
Повністю висмоктати газ зі сховищ технічно неможливо, так що навіть при певному його запасі може відчуватись дефіцит.
Населення споживає 20 млрд куб. При подорожчанні на 4-5 грн. це плюс 80-100 млрд., навіть якщо збережеться поділ 50/50 платники, субсидіанти, то в цілому 40 млрд. натягти (не кажу що я це підтримую) перекриє мінус 25 млрд додаткових субсидій.
Додано: Вів 09 жов, 2018 21:54
Шли бы вы со своими подорожаниями в Евр.опу.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 09 жов, 2018 22:10
Re: Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...
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