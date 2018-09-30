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Експерт розповіла про наслідки
подорожчання газу для...

Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:34

Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб українці могли платити за газ за ринковими цінами, держава повинна забезпечити населення лічильниками.

Дивися повний текст Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:34

Не знал, что эксперт, такая дура и не знает,что растет цена на газ и его выгодно накапливать, так как цена будет и дальше расти...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:32

laa1999, в крайнем случае - продать весной когда цена на него выше на спотовых рынках.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:35

про то как хватает на 2 зимы мы уже видели в этом году, когда нам расказывали о том как важно прикрутить... :)))
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:35

Повністю висмоктати газ зі сховищ технічно неможливо, так що навіть при певному його запасі може відчуватись дефіцит.
Населення споживає 20 млрд куб. При подорожчанні на 4-5 грн. це плюс 80-100 млрд., навіть якщо збережеться поділ 50/50 платники, субсидіанти, то в цілому 40 млрд. натягти (не кажу що я це підтримую) перекриє мінус 25 млрд додаткових субсидій.
Ой+
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Шли бы вы со своими подорожаниями в Евр.опу.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:10

Re: Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...

  ruvex написав:Шли бы вы со своими подорожаниями в Евр.опу.

Да не возьмут бомжей то. Не субсидии надо а рост доходов а уж потом повышения. Но увы .. керманычи умеют повышать все кроме доходов как населения так и экономики страны.
Джон
 
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