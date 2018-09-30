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Експерт розповіла про наслідки
подорожчання газу для...

Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:35

Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб українці могли платити за газ за ринковими цінами, держава повинна забезпечити населення лічильниками.

Дивися повний текст Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для населення.
R2
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