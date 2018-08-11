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Авіакомпанія airBaltic
запустила розпродаж

Авіакомпанія airBaltic запустила розпродаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:31

Авіакомпанія airBaltic запустила розпродаж

Пропонуємо до обговорення:
Латвійська національна авіакомпанія airBaltic запустила масштабний розпродаж на всі напрямки до кінця весни 2019 року.

Дивися повний текст Авіакомпанія airBaltic запустила розпродаж.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:31

100 евро в одну сторону в города Европы - это не распродажа, а грабёж...
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