Інфляція у Венесуелі з початку року до кінця вересня виявилася вищою ныж 81000%, а до кінця року перевищить 1000000%.
Дивися повний текст Інфляція у Венесуелі з початку року перевищила 81000%.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:35
Інфляція у Венесуелі з початку року перевищила 81000%
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Дивися повний текст Інфляція у Венесуелі з початку року перевищила 81000%.
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:33
Ось що буває коли водій автобуса стає президентом. Хоча Уго Чавес також "постарався".
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