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Інфляція у Венесуелі з початку
року перевищила 81000%

Інфляція у Венесуелі з початку року перевищила 81000%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:35

Інфляція у Венесуелі з початку року перевищила 81000%

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція у Венесуелі з початку року до кінця вересня виявилася вищою ныж 81000%, а до кінця року перевищить 1000000%.

Дивися повний текст Інфляція у Венесуелі з початку року перевищила 81000%.
R2
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ну зато злобный МВФ не поработил гордых венесуэльских мадуриков!
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:33

Ось що буває коли водій автобуса стає президентом. Хоча Уго Чавес також "постарався".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:00

  redmax11 написав:ну зато злобный МВФ не поработил гордых венесуэльских мадуриков!
именно он и поработил - почитайте историю этого кризиса.
еще почитайте о подвигах мвф в аргентине, за последние 20 лет. много дежавю будет...
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