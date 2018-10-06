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Інфляція у Венесуелі з початку року перевищила 81000%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:35
Пропонуємо до обговорення:
Інфляція у Венесуелі з початку року до кінця вересня виявилася вищою ныж 81000%, а до кінця року перевищить 1000000%.
Дивися повний текст Інфляція у Венесуелі з початку року перевищила 81000%
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R2
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:36
ну зато злобный МВФ не поработил гордых венесуэльских мадуриков!
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redmax11
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:33
Ось що буває коли водій автобуса стає президентом. Хоча Уго Чавес також "постарався".
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andrijk777
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Додано: Вів 09 жов, 2018 16:00
redmax11 написав:
ну зато злобный МВФ не поработил гордых венесуэльских мадуриков!
именно он и поработил - почитайте историю этого кризиса.
еще почитайте о подвигах мвф в аргентине, за последние 20 лет. много дежавю будет...
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corine
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:20
corine написав: redmax11 написав:
ну зато злобный МВФ не поработил гордых венесуэльских мадуриков!
именно он и поработил - почитайте историю этого кризиса.
еще почитайте о подвигах мвф в аргентине, за последние 20 лет. много дежавю будет...
Да-да-да, причем такие подвиги, что Аргентина гордо отказалась от сотрудничества с МВФ... хотя подождите, новость от 30 августа 2018:
Завершилась встреча директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и президента Аргентины Маурисио Макри.
На переговорах обсуждалось очередное предоставление помощи Аргентине со стороны МВФ. Как оказалось, государство потратило полученные в июне нынешнего года 15 млрд долларов.
Макри сообщил в телеобращении, что обратился к МВФ с просьбой ускорить выделение второго транша из пакета на 50 млрд долларов на фоне ускоряющейся инфляции и обвала песо.
Как-то не вяжется с популярными мифами?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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