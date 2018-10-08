В Україні заборонять продавати техніку, яка не відповідає вимогам екодизайну. На неї доведеться отримувати нові сертифікати. Через це ціни на побутову техніку зростуть.
Дивися повний текст В Україні подорожчає побутова техніка.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:37
В Україні подорожчає побутова техніка
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Дивися повний текст В Україні подорожчає побутова техніка.
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:37
бред, хотя что возьмешь с наших журналистов. Грамотно пишет - уже счастье
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