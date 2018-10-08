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В Україні подорожчає
побутова техніка

В Україні подорожчає побутова техніка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:37

В Україні подорожчає побутова техніка

Пропонуємо до обговорення:
В Україні заборонять продавати техніку, яка не відповідає вимогам екодизайну. На неї доведеться отримувати нові сертифікати. Через це ціни на побутову техніку зростуть.

Дивися повний текст В Україні подорожчає побутова техніка.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:37

бред, хотя что возьмешь с наших журналистов. Грамотно пишет - уже счастье
redmax11
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