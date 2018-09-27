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"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Завтра, 10 жовтня, її має затвердити суд.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав мирову угоду з \"Київтеплоенерго\"
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:05
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