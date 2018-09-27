Завтра, 10 жовтня, її має затвердити суд.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав мирову угоду з \"Київтеплоенерго\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:05
"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав мирову угоду з \"Київтеплоенерго\".
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:59
т.е. долги “Киевэнерго” будет отдавать “Киевтеплоэнерго” ?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:56
zloy_ukr
Не только отдавать долги, но и выбивать у должников Киевэнерго. Потому что по закону Киевтеплоэнерго должно принять кредиторскую и дебиторскую задолженности Киевэнерго.
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:19
Сначала хотели провернуть аферу, но не получилось.
А теперь делают как положено - но преподносят это как "перемогу"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
|