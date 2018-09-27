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"Нафтогаз" підписав мирову
угоду з "Київтеплоенерго"

"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:05

"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"

Пропонуємо до обговорення:
Завтра, 10 жовтня, її має затвердити суд.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав мирову угоду з \"Київтеплоенерго\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:05

Педалик, когда отопление включишь?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:59

“Киевтеплоэнерго” признает, что является правопреемником по долговым обязательствам “Киевэнерго”

т.е. долги “Киевэнерго” будет отдавать “Киевтеплоэнерго” ?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:56

zloy_ukr
Не только отдавать долги, но и выбивать у должников Киевэнерго. Потому что по закону Киевтеплоэнерго должно принять кредиторскую и дебиторскую задолженности Киевэнерго.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:19

Сначала хотели провернуть аферу, но не получилось.
А теперь делают как положено - но преподносят это как "перемогу"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:47

В борьбе между заинтересованным миллиардером, и незаинтересованным миллионером - побеждает миллиардер. Выигранное решение суда значения не имеет. :mrgreen:
А вот и продолжение: компания Ахметова претендует на средства за модернизацию сетей – 800-900 млн грн.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:26

  zloy_ukr написав:В борьбе между заинтересованным миллиардером, и незаинтересованным миллионером - побеждает миллиардер. Выигранное решение суда значения не имеет. :mrgreen:
А вот и продолжение: компания Ахметова претендует на средства за модернизацию сетей – 800-900 млн грн.

Да Ахметову должны заплатить за то что он сети ремонтировал. Это было в условиях их аренды.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:30

А газ нельзя было временно покупать не у Нафтогаза для того что-бы не отключать горячую воду в европейской столице? Для ТЭЦ-5 купили, а для ТЭЦ-6 не получилось?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:36

  cannabis_ua написав:
  zloy_ukr написав:В борьбе между заинтересованным миллиардером, и незаинтересованным миллионером - побеждает миллиардер. Выигранное решение суда значения не имеет. :mrgreen:
А вот и продолжение: компания Ахметова претендует на средства за модернизацию сетей – 800-900 млн грн.

Да Ахметову должны заплатить за то что он сети ремонтировал. Это было в условиях их аренды.

У Ахметова конечно же есть чеки и акты приёма-передачи на выполненные работы?
*сарказм :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:05

  Вкладчик1234 написав:
  cannabis_ua написав:Да Ахметову должны заплатить за то что он сети ремонтировал. Это было в условиях их аренды.

У Ахметова конечно же есть чеки и акты приёма-передачи на выполненные работы?
*сарказм :)

Ахметову можно на слово верить. Сказал как отрезал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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