Завтра, 10 жовтня, її має затвердити суд.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав мирову угоду з \"Київтеплоенерго\".
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:05
"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підписав мирову угоду з \"Київтеплоенерго\".
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:59
т.е. долги “Киевэнерго” будет отдавать “Киевтеплоэнерго” ?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:56
zloy_ukr
Не только отдавать долги, но и выбивать у должников Киевэнерго. Потому что по закону Киевтеплоэнерго должно принять кредиторскую и дебиторскую задолженности Киевэнерго.
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:19
Сначала хотели провернуть аферу, но не получилось.
А теперь делают как положено - но преподносят это как "перемогу"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:47
В борьбе между заинтересованным миллиардером, и незаинтересованным миллионером - побеждает миллиардер. Выигранное решение суда значения не имеет.
А вот и продолжение: компания Ахметова претендует на средства за модернизацию сетей – 800-900 млн грн.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:26
Да Ахметову должны заплатить за то что он сети ремонтировал. Это было в условиях их аренды.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:30
А газ нельзя было временно покупать не у Нафтогаза для того что-бы не отключать горячую воду в европейской столице? Для ТЭЦ-5 купили, а для ТЭЦ-6 не получилось?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:36
У Ахметова конечно же есть чеки и акты приёма-передачи на выполненные работы?
*сарказм
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:05
Ахметову можно на слово верить. Сказал как отрезал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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