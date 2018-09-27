"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"

Додано: Сер 10 жов, 2018 11:30

А газ нельзя было временно покупать не у Нафтогаза для того что-бы не отключать горячую воду в европейской столице? Для ТЭЦ-5 купили, а для ТЭЦ-6 не получилось?

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.