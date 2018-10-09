"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"

galex написав: cannabis_ua написав:
А газ нельзя было временно покупать не у Нафтогаза для того что-бы не отключать горячую воду в европейской столице? Для ТЭЦ-5 купили, а для ТЭЦ-6 не получилось?
а вода долго отсутствовала? я просто живу на Дарнице, у нас никаких отключений не было (за исключением стандартной профилактики на 2 недели)
по отоплению, если по закону (среднесуточная 8 три дня подряд или что-то в этом роде), то это где-то 21-22 числа. но вроде обещали в районе 15. позже включат - меньше платить.
Киевская ТЭЦ 6 полностью отключена 16.07.2018 и до сих пор.
"Станція забезпечує централізоване теплопостачання промислових підприємств, житлових і адміністративних будинків Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів столиці."
Если у вас котельняя или бойлер не нужно этим хвастаться.
Люди должны иметь выбор - пользоватся услугой или нет. Тем более по такой цене. Тарифы подымают, а качество услуг только падает.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.