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"Нафтогаз" підписав мирову
угоду з "Київтеплоенерго"

"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:17

  cannabis_ua написав:А газ нельзя было временно покупать не у Нафтогаза для того что-бы не отключать горячую воду в европейской столице? Для ТЭЦ-5 купили, а для ТЭЦ-6 не получилось?


а вода долго отсутствовала? я просто живу на Дарнице, у нас никаких отключений не было (за исключением стандартной профилактики на 2 недели)

по отоплению, если по закону (среднесуточная 8 три дня подряд или что-то в этом роде), то это где-то 21-22 числа. но вроде обещали в районе 15. позже включат - меньше платить.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:22

  galex написав:а вода долго отсутствовала? я просто живу на Дарнице, у нас никаких отключений не было (за исключением стандартной профилактики на 2 недели)


Племянница живет на пр.Мира - говорит 1 месяц не было горячей воды и я ей верю т.к. на Печерске не было с 9 августа по 25 сентября
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:20

  galex написав:
  cannabis_ua написав:А газ нельзя было временно покупать не у Нафтогаза для того что-бы не отключать горячую воду в европейской столице? Для ТЭЦ-5 купили, а для ТЭЦ-6 не получилось?


а вода долго отсутствовала? я просто живу на Дарнице, у нас никаких отключений не было (за исключением стандартной профилактики на 2 недели)

по отоплению, если по закону (среднесуточная 8 три дня подряд или что-то в этом роде), то это где-то 21-22 числа. но вроде обещали в районе 15. позже включат - меньше платить.

Киевская ТЭЦ 6 полностью отключена 16.07.2018 и до сих пор.
"Станція забезпечує централізоване теплопостачання промислових підприємств, житлових і адміністративних будинків Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів столиці."
Если у вас котельняя или бойлер не нужно этим хвастаться.
Люди должны иметь выбор - пользоватся услугой или нет. Тем более по такой цене. Тарифы подымают, а качество услуг только падает.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 02:46

Re:

  cannabis_ua написав:Киевская ТЭЦ 6 полностью отключена 16.07.2018 и до сих пор.
"Станція забезпечує централізоване теплопостачання промислових підприємств, житлових і адміністративних будинків Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського та Оболонського районів столиці."
Если у вас котельняя или бойлер не нужно этим хвастаться.
Люди должны иметь выбор - пользоватся услугой или нет. Тем более по такой цене. Тарифы подымают, а качество услуг только падает.


я плачу за отопление и горячую воду компании "Евро-реконструкция", она походу обслуживает большую часть левого берега. кстати они агитировали чтобы к ним переходило большее количество абонентов. во-первых, у них чуть ниже тарифы, во-вторых, некоторые абоненты "Киевэнерго" чисто географически ближе к ним, т.е. меньше потерь было бы по идее. В-третьих, они обещали что если у них будет расширяться абонентская база, они смогут еще чуть приспустить тарифы.
как переходить, я не знаю, я уже у них.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:20

  galex написав:я плачу за отопление и горячую воду компании "Евро-реконструкция", она походу обслуживает большую часть левого берега. кстати они агитировали чтобы к ним переходило большее количество абонентов. во-первых, у них чуть ниже тарифы, во-вторых, некоторые абоненты "Киевэнерго" чисто географически ближе к ним, т.е. меньше потерь было бы по идее. В-третьих, они обещали что если у них будет расширяться абонентская база, они смогут еще чуть приспустить тарифы.
как переходить, я не знаю, я уже у них.

Евро-реконструкция работает на угле.
Договор теоретически с ними можно заключить на покупку электроэнергии (правда не знаю у кого это получилось).
Для подачи тепла нужны коммуникации. Там все сложнее.
Магистральные трубы идут непосредственно от самой ТЭЦ.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:39

Re: негоряче

  galex написав:живу на Дарнице, у нас никаких отключений не было (за исключением стандартной профилактики на 2 недели)

"Горячая вода" в Дарнице - не холодная, но и совсем не горячая!
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