Додано: Вів 09 жов, 2018 16:50

РАБОТА УДАЛЁННО

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Для всех и каждого, кто имеет смартфон и установленные на нем Телеграм и Инстаграм.

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Это не сетевой, не страховые компании и не косметика!

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Вашей главной обязанностью будет рассылка данных мною текстов в личку заинтересованным людям (как их искать я научу) и добавление их в наши чаты + ведение отчетности. Весь алгоритм действий предоставляем.

Работа абсолютно не сложная, занятость 2-4 часа в день.

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Нужны ответственные и пунктуальные люди, которые будут выполнять свои обязательства как положено!

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Если Вы ищете подработку, или Вы - мама в декрете, или Вы - студент, которому не хватает денег - добро пожаловать!

Мы нужны Вам, а Вы нам!

Ваше местоположение не имеет значения.

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Всех заинтересованных просим связаться с нами через Вайбер

0970762133