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РАБОТА УДАЛЁННО

РАБОТА УДАЛЁННО
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:50

РАБОТА УДАЛЁННО

РАБОТА УДАЛЁННО
.
Для всех и каждого, кто имеет смартфон и установленные на нем Телеграм и Инстаграм.
.
Это не сетевой, не страховые компании и не косметика!
.
Вашей главной обязанностью будет рассылка данных мною текстов в личку заинтересованным людям (как их искать я научу) и добавление их в наши чаты + ведение отчетности. Весь алгоритм действий предоставляем.
Работа абсолютно не сложная, занятость 2-4 часа в день.
.
Нужны ответственные и пунктуальные люди, которые будут выполнять свои обязательства как положено!
.
Если Вы ищете подработку, или Вы - мама в декрете, или Вы - студент, которому не хватает денег - добро пожаловать!
Мы нужны Вам, а Вы нам!
Ваше местоположение не имеет значения.
.
Всех заинтересованных просим связаться с нами через Вайбер
0970762133
юрий481993
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.10.18
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