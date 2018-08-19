РАБОТА УДАЛЁННО
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Для всех и каждого, кто имеет смартфон и установленные на нем Телеграм и Инстаграм.
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Это не сетевой, не страховые компании и не косметика!
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Вашей главной обязанностью будет рассылка данных мною текстов в личку заинтересованным людям (как их искать я научу) и добавление их в наши чаты + ведение отчетности. Весь алгоритм действий предоставляем.
Работа абсолютно не сложная, занятость 2-4 часа в день.
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Нужны ответственные и пунктуальные люди, которые будут выполнять свои обязательства как положено!
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Если Вы ищете подработку, или Вы - мама в декрете, или Вы - студент, которому не хватает денег - добро пожаловать!
Мы нужны Вам, а Вы нам!
Ваше местоположение не имеет значения.
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Всех заинтересованных просим связаться с нами через Вайбер
0970762133