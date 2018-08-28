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Brexit створює ризики для деривативів на 41 трлн фунтів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:16
Пропонуємо до обговорення:
Похідні фінансові інструменти на 41 трлн фунтів стерлінгів ($53,5 трлн), терміни яких закінчуються після завершення виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), можуть опинитися під загрозою, якщо ЄС не розбереться з невизначеністю регулювання, вважають у Банку Англії.
Дивися повний текст Brexit створює ризики для деривативів на 41 трлн фунтів - Банк Англії
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:16
Мне кажется, Brexit так и не состоится. Большому бизнесу и Великобритании и ЕС он не нужен. Только голову морочат.
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Im_A
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