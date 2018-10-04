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У українців масово забирають
субсидії за здачу квартир в...

У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59

У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...

Пропонуємо до обговорення:
Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.

Дивися повний текст У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в оренду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59

запуск Єдиного державного реєстру допоміг виявити громадян, які оформляли субсидії, а потім здавали це ж житло в оренду з вже з оформленими пільгами. Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.

А конкретніше, як з'ясували, хто здає в оренду?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:04

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Наверное тупо, есть квартира, не прописан собственник, значит сдает.
Иначе как бы набралось миллион квартир. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:01

Я думаю, тут какая-то ошибка. Почти миллион граждан с нулевыми доходами, аренду пока никто не выявлял, это сложно. Но при чем тут минимальный доход, непонятно. Уже и минимальные нельзя иметь что ли?
ewqewrwr
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:25

Та при желании можно вычислить п***. Объяв полно было, как "сдам квартиру с субсидией" так и "сниму" с ней же. Вот только не мешало бы штраф паять в пару сумм начисленных субсидий, чтобы неповадно было.
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summacut
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:08

У украинцев массово отнимают субсидии для оплат аренды квартир депутатам-миллионерам
Moimir
 
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