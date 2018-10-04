Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.
Дивися повний текст У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в оренду.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59
У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в оренду.
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59
А конкретніше, як з'ясували, хто здає в оренду?
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:04
0mage0
Наверное тупо, есть квартира, не прописан собственник, значит сдает.
Иначе как бы набралось миллион квартир.
Додано: Вів 09 жов, 2018 21:01
Я думаю, тут какая-то ошибка. Почти миллион граждан с нулевыми доходами, аренду пока никто не выявлял, это сложно. Но при чем тут минимальный доход, непонятно. Уже и минимальные нельзя иметь что ли?
Додано: Вів 09 жов, 2018 21:25
Та при желании можно вычислить п***. Объяв полно было, как "сдам квартиру с субсидией" так и "сниму" с ней же. Вот только не мешало бы штраф паять в пару сумм начисленных субсидий, чтобы неповадно было.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 09 жов, 2018 22:08
У украинцев массово отнимают субсидии для оплат аренды квартир депутатам-миллионерам
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