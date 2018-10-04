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У українців масово забирають
субсидії за здачу квартир в...

У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59

У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...

Пропонуємо до обговорення:
Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.

Дивися повний текст У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в оренду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59

запуск Єдиного державного реєстру допоміг виявити громадян, які оформляли субсидії, а потім здавали це ж житло в оренду з вже з оформленими пільгами. Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.

А конкретніше, як з'ясували, хто здає в оренду?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:04

0mage0
Наверное тупо, есть квартира, не прописан собственник, значит сдает.
Иначе как бы набралось миллион квартир. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:01

Я думаю, тут какая-то ошибка. Почти миллион граждан с нулевыми доходами, аренду пока никто не выявлял, это сложно. Но при чем тут минимальный доход, непонятно. Уже и минимальные нельзя иметь что ли?
ewqewrwr
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:25

Та при желании можно вычислить п***. Объяв полно было, как "сдам квартиру с субсидией" так и "сниму" с ней же. Вот только не мешало бы штраф паять в пару сумм начисленных субсидий, чтобы неповадно было.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:08

У украинцев массово отнимают субсидии для оплат аренды квартир депутатам-миллионерам
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 03:16

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.

Дивися повний текст У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в оренду.



А с этими что делать? Отбирать помощь у бездомных "сироток" тоже будут? :evil:

За 2015

173 нардепа в феврале 2016-го получили компенсацию из госказны за аренду жилья в столице.
Фамилии тех народных избранников, которые не могут арендовать жилье за собственные средства, появились на сайте Верховной Рады.
https://24tv.ua/ru/bednejshie_iz_rady_k ... nt_n665956

За 2016

Верховная Рада традиционно обнародовала отчет о выделении «жилищной» компенсации народным депутатам. Ее получателем стал 171 парламентарий. При этом среди них, судя по их же декларациям, большая часть – толстосумы.
https://www.unian.net/politics/2199464- ... neryi.html

За 2017

Названы нардепы-миллионеры, получившие компенсацию за жилье
https://rian.com.ua/politics/20180427/1 ... dengi.html
http://dengi.ua/business/301767-Bednee- ... -na-zhil-e
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:41

Re: У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в

типичный пример щирой украинки - сестра жены. Сдает одну квартиру (платит налог!); на ту, в которой живет, оформила субсидию, а для пущего эффекта в той что живет, поставила неодимовые магниты на счетчики. Само собой серая з/п и т.д. Не хватает для полноты картины машины на евро6ляхе, но машину ей теща подарила :)) После этого не очень удивился https://lenta.ru/news/2018/10/10/ukraine/
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