Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.
Дивися повний текст У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в оренду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59
У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в оренду.
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59
А конкретніше, як з'ясували, хто здає в оренду?
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:04
0mage0
Наверное тупо, есть квартира, не прописан собственник, значит сдает.
Иначе как бы набралось миллион квартир.
Додано: Вів 09 жов, 2018 21:01
Я думаю, тут какая-то ошибка. Почти миллион граждан с нулевыми доходами, аренду пока никто не выявлял, это сложно. Но при чем тут минимальный доход, непонятно. Уже и минимальные нельзя иметь что ли?
Додано: Вів 09 жов, 2018 21:25
Та при желании можно вычислить п***. Объяв полно было, как "сдам квартиру с субсидией" так и "сниму" с ней же. Вот только не мешало бы штраф паять в пару сумм начисленных субсидий, чтобы неповадно было.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 09 жов, 2018 22:08
У украинцев массово отнимают субсидии для оплат аренды квартир депутатам-миллионерам
Додано: Сер 10 жов, 2018 03:16
А с этими что делать? Отбирать помощь у бездомных "сироток" тоже будут?
За 2015
173 нардепа в феврале 2016-го получили компенсацию из госказны за аренду жилья в столице.
Фамилии тех народных избранников, которые не могут арендовать жилье за собственные средства, появились на сайте Верховной Рады.
За 2016
Верховная Рада традиционно обнародовала отчет о выделении «жилищной» компенсации народным депутатам. Ее получателем стал 171 парламентарий. При этом среди них, судя по их же декларациям, большая часть – толстосумы.
За 2017
Названы нардепы-миллионеры, получившие компенсацию за жилье
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:41
Re: У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в
типичный пример щирой украинки - сестра жены. Сдает одну квартиру (платит налог!); на ту, в которой живет, оформила субсидию, а для пущего эффекта в той что живет, поставила неодимовые магниты на счетчики. Само собой серая з/п и т.д. Не хватает для полноты картины машины на евро6ляхе, но машину ей теща подарила ) После этого не очень удивился
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, safonovstanislav і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|