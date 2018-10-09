У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...
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запуск Єдиного державного реєстру допоміг виявити громадян, які оформляли субсидії, а потім здавали це ж житло в оренду з вже з оформленими пільгами. Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.
А конкретніше, як з'ясували, хто здає в оренду?
Да чушь какая-то, не берите в голову, насчитали миллион, счетоводы, возможно посчитали по реестру кто имеет больше одной квартиры и записали оптом всех в арендодатели. Чтобы это доказать, если нет зарегистрированного договора, а его в подавляющем большинстве случаев нет, надо хотя бы подойти в этот миллион квартир и задокументировать арендарей, кто это будет делать.
Сейчас вторые квартиры регистрируют на супругов. У мужа одна и у жены одна. Не нужно платить налог на недвижимость. Многие не прописываются в свои квартиры, потому что выписавшись с отцовской он сразу же теряет право на часть отцовской квартиры. Вот я так прописался в своей купленной квартире. А сейчас жалею. От отцовской ни шиша мне не светит.