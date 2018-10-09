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У українців масово забирають
субсидії за здачу квартир в...

У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:08

  freeze написав:
  0mage0 написав:
запуск Єдиного державного реєстру допоміг виявити громадян, які оформляли субсидії, а потім здавали це ж житло в оренду з вже з оформленими пільгами. Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.

А конкретніше, як з'ясували, хто здає в оренду?


Да чушь какая-то, не берите в голову, насчитали миллион, счетоводы, возможно посчитали по реестру кто имеет больше одной квартиры и записали оптом всех в арендодатели. Чтобы это доказать, если нет зарегистрированного договора, а его в подавляющем большинстве случаев нет, надо хотя бы подойти в этот миллион квартир и задокументировать арендарей, кто это будет делать.

Сейчас вторые квартиры регистрируют на супругов. У мужа одна и у жены одна. Не нужно платить налог на недвижимость.
Многие не прописываются в свои квартиры, потому что выписавшись с отцовской он сразу же теряет право на часть отцовской квартиры.
Вот я так прописался в своей купленной квартире. А сейчас жалею. От отцовской ни шиша мне не светит.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:15

  p_a_l написав:Вот я так прописался в своей купленной квартире. А сейчас жалею. От отцовской ни шиша мне не светит.


Так называемая регистрация уже давно у нас не имеет никакого отношения к праву собственности.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:06

  freeze написав:
  p_a_l написав:Вот я так прописался в своей купленной квартире. А сейчас жалею. От отцовской ни шиша мне не светит.


Так называемая регистрация уже давно у нас не имеет никакого отношения к праву собственности.

У него в воронеже всё по другому.
komp
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