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У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 12:15
p_a_l написав:
Вот я так прописался в своей купленной квартире. А сейчас жалею. От отцовской ни шиша мне не светит.
Так называемая регистрация уже давно у нас не имеет никакого отношения к праву собственности.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:06
freeze написав: p_a_l написав:
Вот я так прописался в своей купленной квартире. А сейчас жалею. От отцовской ни шиша мне не светит.
Так называемая регистрация уже давно у нас не имеет никакого отношения к праву собственности.
У него в воронеже всё по другому.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 14:11
p_a_l написав:
Многие не прописываются в свои квартиры, потому что выписавшись с отцовской он сразу же теряет право на часть отцовской квартиры.
ну вот хоть методички прочитай
в Украине такого нет уже с 1998 года а на рашке осталось .
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Додано: Сер 10 жов, 2018 14:43
p_a_l написав:
Многие не прописываются в свои квартиры, потому что выписавшись с отцовской он сразу же теряет право на часть отцовской квартиры.
Вот я так прописался в своей купленной квартире. А сейчас жалею. От отцовской ни шиша мне не светит.
дичь какая. "прописка" не имеет отношение к праву собственности.
вы же родственник первой степени родства. хоть прописаны, хоть нет, вы имеете право на свою часть.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 14:51
EKO написав:
А с этими что делать? Отбирать помощь у бездомных "сироток" тоже будут?
по закону положено. а то что имея миллионы, возможно стыдно брать эту помощь, так у избирателя все равно память короткая и через день все уже забудут кто брал а кто не брал.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:37
p_a_l написав: ewqewrwr написав:
Я думаю, тут какая-то ошибка. Почти миллион граждан с нулевыми доходами, аренду пока никто не выявлял, это сложно. Но при чем тут минимальный доход, непонятно. Уже и минимальные нельзя иметь что ли?
Сосед 55 лет не может найти работу. Он нафиг с его возрастом никому не сдался.
В охрану вполне прокатит на воротах сидеть и щёки надувать.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 17:13
Порох ваще совесть потерял и берега попутал. Юля прийде - порядок наведе!
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Додано: Сер 10 жов, 2018 17:15
0mage0 написав:
запуск Єдиного державного реєстру допоміг виявити громадян, які оформляли субсидії, а потім здавали це ж житло в оренду з вже з оформленими пільгами. Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.
А конкретніше, як з'ясували, хто здає в оренду?
Переживаєш?
Всім процвітання!
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Додано: Сер 10 жов, 2018 17:35
Первый написав:
Порох ваще совесть потерял и берега попутал. Юля прийде - порядок наведе!
Свежо питание, да се..ется с трудом. ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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