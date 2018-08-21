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Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:00
Пропонуємо до обговорення:
На складах Міноборони в Ічнянському районі Чернігівської області вибухає стратегічний запас боєприпасів, які в Україні не виробляються. Вартість знищених боєприпасів становить сотні мільйонів доларів.
Дивися повний текст Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:00
Ну так про це відомо десь з 2006 року... Суцільний маразм, невже ці боєприпаси не потрібні на фронті? А, забув, у нас же перемир'я...
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:14
Украине - убытки. Пашинскому и ко - новые темы для заработка
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:16
Закон збереження енергії. Якщо горять склади в когось на рахунках з'являються мільйони.
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