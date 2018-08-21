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Збиток від вибухів під
Ічнею оцінили в мільярди

Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:00

Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди

Пропонуємо до обговорення:
На складах Міноборони в Ічнянському районі Чернігівської області вибухає стратегічний запас боєприпасів, які в Україні не виробляються. Вартість знищених боєприпасів становить сотні мільйонів доларів.

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R2
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Ну так про це відомо десь з 2006 року... Суцільний маразм, невже ці боєприпаси не потрібні на фронті? А, забув, у нас же перемир'я...
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:14

Украине - убытки. Пашинскому и ко - новые темы для заработка
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:16

Закон збереження енергії. Якщо горять склади в когось на рахунках з'являються мільйони.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:07

Re: Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди

  Вкладчик1234 написав:Пашинскому и ко - новые темы для заработка


Состояние с неоднократно горящими складами и полное бездействие в этом направление это зеркало всех "рехформ" керманычей в армии. Был совок им и остался. Но форма поменялась. А что можно ожидать если рулит бырыга в окружение шайки профессиональных предателей.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 06:57

Опять будут недостачу списывать. Уверен, что в ближайшие дни на этих складах должна была быть проверка.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:32

Re: Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди

Друзи в Болгарии жадно потирают руки - в Сирию поставлять почти некому, а тут как раз вовремя. Ну и Пашинский уже должен купить квиток на литак в Бухарест
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:36

Не ехали бы туда с проверкой, ничего бы и не рвануло. Теперь ищите недостачу.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:38

  cannabis_ua написав:Не ехали бы туда с проверкой, ничего бы и не рвануло. Теперь ищите недостачу.

Теперь все недостачи списали "агенты птна". Начальство складов одобряет :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:41

До коли?????????
сова
 
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