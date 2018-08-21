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Збиток від вибухів під
Ічнею оцінили в мільярди

Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:40

Джон
Состояние с неоднократно горящими складами и полное бездействие в этом направление это зеркало всех "рехформ" керманычей в армии. Был совок им и остался. Но форма поменялась. А что можно ожидать если рулит бырыга в окружение шайки профессиональных предателей.

При совке часто склады взрывались?
27661
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:43

  27661 написав:При совку часто склади вибухали?

А хтозна, ви ж не вважаєте, що це б висвітлювалося б у ЗМІ?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:11

0mage0, а что население из окружающих сел (при совке в случае взрыва склада) - сразу расстреливали чтобы никто никому не проболтался? Всё равно слухи бы ползли - от свата к брату, к куму, к родственникам. Не сразу (чтобы не было паники), а через неделю-две, но новости про катастрофы и аварии в новостях появлялись. Да - из этого не делали сенсацию и не обсасывали во всех СМИ, но короткие сообщения в прессе были. А теперь скажите - (даже на уровне слухов) много ли взрывов на территории УССР вы можете назвать? Просто было больше дисциплины в армии и ответственные лица могли уехать надолго убирать снег в край вечной мерзлоты (я имею в виду времена до перестройки, после начала - начался и бардак).
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RomanTik
 
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