Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди

Додано: Сер 10 жов, 2018 15:11

0mage0, а что население из окружающих сел (при совке в случае взрыва склада) - сразу расстреливали чтобы никто никому не проболтался? Всё равно слухи бы ползли - от свата к брату, к куму, к родственникам. Не сразу (чтобы не было паники), а через неделю-две, но новости про катастрофы и аварии в новостях появлялись. Да - из этого не делали сенсацию и не обсасывали во всех СМИ, но короткие сообщения в прессе были. А теперь скажите - (даже на уровне слухов) много ли взрывов на территории УССР вы можете назвать? Просто было больше дисциплины в армии и ответственные лица могли уехать надолго убирать снег в край вечной мерзлоты (я имею в виду времена до перестройки, после начала - начался и бардак).

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