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Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди
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Додано: Сер 10 жов, 2018 14:40
Джон
Состояние с неоднократно горящими складами и полное бездействие в этом направление это зеркало всех "рехформ" керманычей в армии. Был совок им и остался. Но форма поменялась. А что можно ожидать если рулит бырыга в окружение шайки профессиональных предателей.
При совке часто склады взрывались?
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Додано: Сер 10 жов, 2018 14:43
27661 написав:
При совку часто склади вибухали?
А хтозна, ви ж не вважаєте, що це б висвітлювалося б у ЗМІ?
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0mage0
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:11
0mage0, а что население из окружающих сел (при совке в случае взрыва склада) - сразу расстреливали чтобы никто никому не проболтался? Всё равно слухи бы ползли - от свата к брату, к куму, к родственникам. Не сразу (чтобы не было паники), а через неделю-две, но новости про катастрофы и аварии в новостях появлялись. Да - из этого не делали сенсацию и не обсасывали во всех СМИ, но короткие сообщения в прессе были. А теперь скажите - (даже на уровне слухов) много ли взрывов на территории УССР вы можете назвать? Просто было больше дисциплины в армии и ответственные лица могли уехать надолго убирать снег в край вечной мерзлоты (я имею в виду времена до перестройки, после начала - начался и бардак).
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RomanTik
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:41
сова написав:
До коли?????????
Пока Армия, мова,шоколад ... ну и так далее. Но скоро можно попытаться. что-то поменять в этой жизни.
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Ratatui
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:59
27661 написав:
При совке часто склады взрывались?
Если при совке чего и взрывалось, то об этом нигде никаких публикаций бы не было, как и обсуждения.
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Faceless
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Додано: Сер 10 жов, 2018 16:03
RomanTik написав:
0mage0 , а що населення з навколишніх сіл (при совку в разі вибуху складу) - відразу розстрілювали щоб ніхто нікому не проговорився? Все одно чутки б повзли - від свата до брата, до кума, до родичів. Не відразу (щоб не було паніки), а через тиждень-два, але новини про катастрофи і аварії в новинах з'являлися. Так - з цього не робили сенсацію і не обсмоктували у всіх ЗМІ, але короткі повідомлення в пресі були. А тепер скажіть - (навіть на рівні чуток) чи багато вибухів на території УРСР ви можете назвати? Просто було більше дисципліни в армії і відповідальні особи могли виїхати надовго прибирати сніг в край вічної мерзлоти (я маю на увазі часи до перебудови, після початку - почався і бардак).
При совку в Києві щодня розстрілювали тисячі людей і ночами на вантажівках звозили трупи в Биківню, при цьому вдень в місті все було абсолютно спокійно. Звісно, декому було цікаво, куди це зникають сусіди, але ще цікавіше було самому зберегти свою шкуру. От і кажіть про чутки від брата до кума.
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