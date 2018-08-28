Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди

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Состояние с неоднократно горящими складами и полное бездействие в этом направление это зеркало всех "рехформ" керманычей в армии. Был совок им и остался. Но форма поменялась. А что можно ожидать если рулит бырыга в окружение шайки профессиональных предателей.
0mage0, а что население из окружающих сел (при совке в случае взрыва склада) - сразу расстреливали чтобы никто никому не проболтался? Всё равно слухи бы ползли - от свата к брату, к куму, к родственникам. Не сразу (чтобы не было паники), а через неделю-две, но новости про катастрофы и аварии в новостях появлялись. Да - из этого не делали сенсацию и не обсасывали во всех СМИ, но короткие сообщения в прессе были. А теперь скажите - (даже на уровне слухов) много ли взрывов на территории УССР вы можете назвать? Просто было больше дисциплины в армии и ответственные лица могли уехать надолго убирать снег в край вечной мерзлоты (я имею в виду времена до перестройки, после начала - начался и бардак).
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RomanTik написав:0mage0 , а що населення з навколишніх сіл (при совку в разі вибуху складу) - відразу розстрілювали щоб ніхто нікому не проговорився? Все одно чутки б повзли - від свата до брата, до кума, до родичів. Не відразу (щоб не було паніки), а через тиждень-два, але новини про катастрофи і аварії в новинах з'являлися. Так - з цього не робили сенсацію і не обсмоктували у всіх ЗМІ, але короткі повідомлення в пресі були. А тепер скажіть - (навіть на рівні чуток) чи багато вибухів на території УРСР ви можете назвати? Просто було більше дисципліни в армії і відповідальні особи могли виїхати надовго прибирати сніг в край вічної мерзлоти (я маю на увазі часи до перебудови, після початку - почався і бардак).
При совку в Києві щодня розстрілювали тисячі людей і ночами на вантажівках звозили трупи в Биківню, при цьому вдень в місті все було абсолютно спокійно. Звісно, декому було цікаво, куди це зникають сусіди, але ще цікавіше було самому зберегти свою шкуру. От і кажіть про чутки від брата до кума.
Тіла розстріляних у київських в’язницях НКВС після 24 години ночі навантажували на «полуторки» і під охороною таємно привозили на спецділянку, де скидали у заздалегідь викопані ями, присипали вапном та ґрунтом. ... З середини вересня 1941 року спецділянка за своїм прямим призначенням більше не використовувалась. За далеко неповними даними українських істориків, дослідників масових репресій, на території самої спецділянки НКВС у 1937-1941 роках поховано 30-35 тисяч розстріляних мешканців Києва і області, а також понад 3,5 тисячі іноземних громадян.
RomanTik написав:0mage0 брєд не складайте! Або ви поплутали часи окупації Києва гітлерівцями? тогда да - було таке.
Я вам кажу про досліджені факти, а ви називаєте це маячнею. Зауважу, що ви питали, чи не чув я якихось чуток про вибухи на складах у совку. Я вам навів досліджений істориками факт, а ви це намагаєтеся заперечувати. Цікаво, як би ви відреагували на якісь чутки? Певно, одразу би в них повірили?