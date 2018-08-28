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Збиток від вибухів під Ічнею оцінили в мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:49
RomanTik написав:Faceless
, 0mage0
, тю так нужно сразу было говорить про 37 год. Я вообще-то имел в виду поздний СССР когда уже сам мог видеть и делать выводы, а то так можно дойти и до времен Ивана Грозного.
Так что, в 1937-м в Киеве СССР не было?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:49
RomanTik написав:
Faceless , 0mage0 , тю так потрібно відразу було говорити про 37 рік. Я взагалі-то мав на увазі пізній СРСР коли вже сам міг бачити і робити висновки, а то так можна дійти і до часів Івана Грозного.
Ви написали совок, без уточнення. Тоді зазначте, що таке "пізній совок", які роки. Саме про склади я не чув (і не цікавився цим), але загалом техногенних аварій було доволі і всі вони під час совку успішно замовчувалися.
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