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Компанія Ахметова хоче від Києва 900 млн грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Після розірвання угоди між КМДА і "Київенерго" про оренду тепломереж компанія Рината Ахметова претендує на компенсацію витрачених коштів на модернізацію мереж - 800-900 млн грн.
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