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У 2019 році Україна імпортує
3,8 млн тонн вугілля з...

У 2019 році Україна імпортує 3,8 млн тонн вугілля з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:16

У 2019 році Україна імпортує 3,8 млн тонн вугілля з...

Пропонуємо до обговорення:
На відміну від попередніх років у 2019 році не планують імпортувати вугілля з ПАР.

Дивися повний текст У 2019 році Україна імпортує 3,8 млн тонн вугілля з Росії - Міненерговугілля.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:17

так мы же воюем с расеей или деньги не пахнут ?
cia
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