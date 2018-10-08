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У 2019 році Україна імпортує 3,8 млн тонн вугілля з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:16
Пропонуємо до обговорення:
На відміну від попередніх років у 2019 році не планують імпортувати вугілля з ПАР.
Дивися повний текст У 2019 році Україна імпортує 3,8 млн тонн вугілля з Росії - Міненерговугілля
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:17
так мы же воюем с расеей или деньги не пахнут ?
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