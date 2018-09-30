Українці можуть відвідувати без оформлення віз рекордні для нашої держави 128 країн світу.
Дивися повний текст Індекс паспортів світу: на якому місті Україна.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:25
Індекс паспортів світу: на якому місті Україна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс паспортів світу: на якому місті Україна.
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:25
одна проблема что деньги для посещения 128 стран есть только у максимум 5% населения, ещё 15-20% может добраться на заработки только для ближайших стран, а для 2/3 населения страны абсолютно фиолетово сколько стран они могли бы посетить, но никогда не посетят...
Додано: Вів 09 жов, 2018 23:50
Есть стимул работать...
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