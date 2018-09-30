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Індекс паспортів світу:
на якому місті Україна

Індекс паспортів світу: на якому місті Україна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:25

Індекс паспортів світу: на якому місті Україна

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть відвідувати без оформлення віз рекордні для нашої держави 128 країн світу.

Дивися повний текст Індекс паспортів світу: на якому місті Україна.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:25

одна проблема что деньги для посещения 128 стран есть только у максимум 5% населения, ещё 15-20% может добраться на заработки только для ближайших стран, а для 2/3 населения страны абсолютно фиолетово сколько стран они могли бы посетить, но никогда не посетят...
Тракторист
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а вы думаете в Японии более 30% путешествуют? :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 23:50

  Тракторист написав:одна проблема что деньги для посещения 128 стран есть только у максимум 5% населения, ещё 15-20% может добраться на заработки только для ближайших стран, а для 2/3 населения страны абсолютно фиолетово сколько стран они могли бы посетить, но никогда не посетят...

Есть стимул работать...
Vint
 
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