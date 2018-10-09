Американська компанія Transcend Air оголосила про створення пасажирського літака вертикального зльоту.
Дивися повний текст Американська компанія представила пасажирський літак з вертикальним зльотом (фото).
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:25
Американська компанія представила пасажирський літак з...
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Дивися повний текст Американська компанія представила пасажирський літак з вертикальним зльотом (фото).
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:26
Давно так не смеялся))) Вопервых, это не пассажирский самолёт. Это все равно, что такси назвать пассажирским автобусом как минимум. И хватит из янков идолов делать. Нет такой нации американцы.
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