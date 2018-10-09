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Американська компанія представила
пасажирський літак з...

Американська компанія представила пасажирський літак з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:25

Американська компанія представила пасажирський літак з...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Transcend Air оголосила про створення пасажирського літака вертикального зльоту.

Дивися повний текст Американська компанія представила пасажирський літак з вертикальним зльотом (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:26

Давно так не смеялся))) Вопервых, это не пассажирский самолёт. Это все равно, что такси назвать пассажирским автобусом как минимум. И хватит из янков идолов делать. Нет такой нации американцы.
st_sasha61
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