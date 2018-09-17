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За тиждень національних свят
китайці витратили $290 млрд

За тиждень національних свят китайці витратили $290 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:26

За тиждень національних свят китайці витратили $290 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Жителі Китаю витратили на відпочинок і подарунки $290 млрд за тиждень свят з нагоди Дня утворення КНР.

Дивися повний текст За тиждень національних свят китайці витратили $290 млрд.
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