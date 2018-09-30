Україна першою у світі затвердила такий інноваційний інструмент, як моніторинг земельних відносин на законодавчому рівні.
Дивися повний текст Україна першою у світі законодавчо закріпила моніторинг земельних відносин.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:31
Україна першою у світі законодавчо закріпила моніторинг...
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Дивися повний текст Україна першою у світі законодавчо закріпила моніторинг земельних відносин.
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:31
а в чём новизна то? и чем это отличается от подобных систем в других странах?...
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:58
Тракторист, вы верите в эту клоунаду? Просто деребан денег, ничего тут не работает. А мониторинг такой, что все депутанты миськрад позахватівали землю и разводят предпринимателей на "аренду".
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