Про це розповіла віце-президент АВМ Анна Лавренюк.
Дивися повний текст Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою серед європейських країн - експерт.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:37
Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою...
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Дивися повний текст Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою серед європейських країн - експерт.
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:38
если уж говорить о Германии, то ставка НДС 7% там не только на молочные продукты, а практически на все продукты питания, детские товары, книги и многое другое...
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