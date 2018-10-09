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Ставка ПДВ на молочні продукти
в Україні є найвищою...

Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:37

Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла віце-президент АВМ Анна Лавренюк.

Дивися повний текст Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою серед європейських країн - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:38

если уж говорить о Германии, то ставка НДС 7% там не только на молочные продукты, а практически на все продукты питания, детские товары, книги и многое другое...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:35

Re: Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні є найвищою...

А сам продукт покупают у населения по самой низкой цене в Европе.
p_a_l
 
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