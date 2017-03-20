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Група інвесторів розглядає
можливість подачі заявки на...

Група інвесторів розглядає можливість подачі заявки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:36

Група інвесторів розглядає можливість подачі заявки на...

Пропонуємо до обговорення:
Кілька великих інституційних інвесторів розглядають можливість подачі спільної заявки на купівлю аналітичної компанії Nielsen, вартість підприємства якої оцінюється в $17 млрд, пише газета Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Дивися повний текст Група інвесторів розглядає можливість подачі заявки на купівлю Nielsen за $17 млрд.
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