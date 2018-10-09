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В Україні запустили електронні
чеки та їх перевірку

В Україні запустили електронні чеки та їх перевірку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:26

В Україні запустили електронні чеки та їх перевірку

Пропонуємо до обговорення:
Поки йде тестування, е-чек буде використовуватися паралельно з паперовим

Дивися повний текст В Україні запустили електронні чеки та їх перевірку.
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