Поки йде тестування, е-чек буде використовуватися паралельно з паперовим
Дивися повний текст В Україні запустили електронні чеки та їх перевірку.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 22:26
В Україні запустили електронні чеки та їх перевірку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустили електронні чеки та їх перевірку.
Додано: Вів 09 жов, 2018 22:26
Только чеков как не давали так и не будут давать. И ничем не обяжешь и никто за это не отвечает.
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