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Що купує світ у України:
топ-10 товарів харчової та...

Що купує світ у України: топ-10 товарів харчової та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:00

Що купує світ у України: топ-10 товарів харчової та...

Пропонуємо до обговорення:
За період з січня по вересень 2018 року Україна експортувала товарів харчової та аграрної промисловості на суму 11,4 млрд USD.

Дивися повний текст Що купує світ у України: топ-10 товарів харчової та аграрної промисловості.
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