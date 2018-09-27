За період з січня по вересень 2018 року Україна експортувала товарів харчової та аграрної промисловості на суму 11,4 млрд USD.
Дивися повний текст Що купує світ у України: топ-10 товарів харчової та аграрної промисловості.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 07:00
Що купує світ у України: топ-10 товарів харчової та...
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Дивися повний текст Що купує світ у України: топ-10 товарів харчової та аграрної промисловості.
Додано: Сер 10 жов, 2018 07:00
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