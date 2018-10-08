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У Києві хочуть реконструювати
Алею Героїв Небесної сотні...

У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:50

У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві оголосили тендер на реконструкцію Алеї Героїв Небесної сотні.

Дивися повний текст У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні за 154,2 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:50

Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.
freeze
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