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У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 07:50
Пропонуємо до обговорення:
У Києві оголосили тендер на реконструкцію Алеї Героїв Небесної сотні.
Дивися повний текст У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні за 154,2 млн грн
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R2
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Додано: Сер 10 жов, 2018 07:50
Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.
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freeze
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:30
freeze написав:
Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.
В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции. А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.
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locustsucol
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:40
locustsucol написав:
В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции.
Так им предложили куда потратить деньги на этот проект или на другой вид дорожек, причем здесь обучение их детей ?
locustsucol написав:
А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.
Ну, тогда всё хорошо, зачем больше, миллион не просто потратить, согласен.
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freeze
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:04
и переименовать в Himmlischehundertgasse
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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Додано: Сер 10 жов, 2018 11:48
locustsucol написав: freeze написав:
Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.
В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции. А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.
Как там расследование по расстрелу небесной сотни? Уже нашли убийц?
А то складывается впечатление, что убийцы эти мемориалы и строят. Грехи замаливают.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Сер 10 жов, 2018 12:20
Интересно сравнивать, как расставляются приоритеты. Мер Сеула хочет сделать «умный город», а мер Киева -- реконструировать аллею
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d_orr
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:36
cannabis_ua написав: locustsucol написав: freeze написав:
Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.
В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции. А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.
Как там расследование по расстрелу небесной сотни? Уже нашли убийц?
А то складывается впечатление, что убийцы эти мемориалы и строят. Грехи замаливают.
А ни кто и не сомневался. Ни где. Как впрочем и по остальным ритуалам Революции Достоинства.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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